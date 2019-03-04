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4 Mart 2019 Perşembe dolarda yükseliş sürüyor (Dolar son durum-euro avro ne kadar kaç para)

Dolar - euro kaç TL? 4 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

4 Mart 2019 Perşembe dolarda yükseliş sürüyor (Dolar son durum-euro avro ne kadar kaç para)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günü yukarı yönde başladı.

Kur, şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,40 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel cuma günü 16 Ocak'tan beri ilk kez 5,40'ın üzerini test ettikten sonra haftanın ilk gününe 5,38 civarından başladı.

Euro/TL de 6,11 civarında alıcı buluyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #Euro
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