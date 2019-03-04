Dolar - euro kaç TL? 4 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günü yukarı yönde başladı.



Kur, şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,40 civarında işlem görüyor.



Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel cuma günü 16 Ocak'tan beri ilk kez 5,40'ın üzerini test ettikten sonra haftanın ilk gününe 5,38 civarından başladı.



Euro/TL de 6,11 civarında alıcı buluyor.



ulusal.com.tr