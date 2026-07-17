4 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 4 milyon 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.
İşte banka banka 4 milyon 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 123.067,4 TL
Vade sonu tutar: 4.223.067,4 TL
Odea
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 118.345,64 TL
Vade sonu tutar: 4.218.345,64 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 123.067,4 TL
Vade sonu tutar: 4.223.067,4 TL
QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 120.691,25 TL
Vade sonu tutar: 4.220.691,25 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 124.262,93 TL
Vade sonu tutar: 4.224.262,93 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 126.148,07 TL
Vade sonu tutar: 4.226.148,07 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 112.320,88 TL
Vade sonu tutar: 4.212.320,88 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 124.416,97 TL
Vade sonu tutar: 4.224.416,97 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 124.262,93 TL
Vade sonu tutar: 4.224.262,93 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 121.726,95 TL
Vade sonu tutar: 4.221.726,95 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 121.726,95 TL
Vade sonu tutar: 4.221.726,95 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 123.417,6 TL
Vade sonu tutar: 4.223.417,6 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 121.373,31 TL
Vade sonu tutar: 4.221.373,31 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 124.234,08 TL
Vade sonu tutar: 4.224.234,08 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 116.352,54 TL
Vade sonu tutar: 4.216.352,54 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 132.512,62 TL
Vade sonu tutar: 4.232.512,62 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 121.399,57 TL
Vade sonu tutar: 4.221.399,57 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 123.347,4 TL
Vade sonu tutar: 4.223.347,4 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 115.653,7 TL
Vade sonu tutar: 4.215.653,7 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 100.990,21 TL
Vade sonu tutar: 4.200.990,21 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 106.757,26 TL
Vade sonu tutar: 4.206.757,26 TL