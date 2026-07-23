4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 4 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Temmuz 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 4.700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 174.299 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.874.299 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 170.591 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.870.591 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 170.591 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.870.591 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 166.882 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.866.882 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 166.882 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.866.882 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 166.882 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.866.882 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 166.882 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.866.882 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 165.028 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.865.028 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 163.174 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.863.174 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 161.319 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.861.319 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 159.465 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.859.465 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 159.465 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.859.465 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 157.611 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.857.611 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 155.757 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.855.757 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 153.902 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.853.902 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.048 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.852.048 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 148.340 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.848.340 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 146.485 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.846.485 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 140.923 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.840.923 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 137.214 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.837.214 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 135.360 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.835.360 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 133.506 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.833.506 TL

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. 

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

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4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 28

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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