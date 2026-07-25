4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 4 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Temmuz 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 4.800.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
Akbank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 144.078,9 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.078,9 TL
Odea
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 142.014,77 TL
Vade Sonu Tutar: 4.942.014,77 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 142.343,01 TL
Vade Sonu Tutar: 4.942.343,01 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 143.762,65 TL
Vade Sonu Tutar: 4.943.762,65 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 144.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.665,21 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 149.294,5 TL
Vade Sonu Tutar: 4.949.294,5 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 136.513,07 TL
Vade Sonu Tutar: 4.936.513,07 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 148.609,16 TL
Vade Sonu Tutar: 4.948.609,16 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 145.396,08 TL
Vade Sonu Tutar: 4.945.396,08 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 145.396,08 TL
Vade Sonu Tutar: 4.945.396,08 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 147.086,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.947.086,73 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 144.650,39 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.650,39 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 144.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.665,21 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 147.119,3 TL
Vade Sonu Tutar: 4.947.119,3 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 155.136,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.955.136,73 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 143.762,65 TL
Vade Sonu Tutar: 4.943.762,65 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 144.078,9 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.078,9 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 144.406,71 TL
Vade Sonu Tutar: 4.944.406,71 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 138.871,23 TL
Vade Sonu Tutar: 4.938.871,23 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 135.399,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.935.399,45 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 119.968,23 TL
Vade Sonu Tutar: 4.919.968,23 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 124.984,11 TL
Vade Sonu Tutar: 4.924.984,11 TL