4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 4 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Temmuz 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 4.800.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Akbank

Faiz Oranı: %41,5

Aylık Getiri: 144.078,9 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.078,9 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

Odea

Faiz Oranı: %46

Aylık Getiri: 142.014,77 TL

Vade Sonu Tutar: 4.942.014,77 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41

Aylık Getiri: 142.343,01 TL

Vade Sonu Tutar: 4.942.343,01 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

QNB

Faiz Oranı: %43,5

Aylık Getiri: 143.762,65 TL

Vade Sonu Tutar: 4.943.762,65 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %45

Aylık Getiri: 144.665,21 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.665,21 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: %45

Aylık Getiri: 149.294,5 TL

Vade Sonu Tutar: 4.949.294,5 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

Ziraat Dinamik

Faiz Oranı: %47

Aylık Getiri: 136.513,07 TL

Vade Sonu Tutar: 4.936.513,07 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Fibabanka

Faiz Oranı: %47

Aylık Getiri: 148.609,16 TL

Vade Sonu Tutar: 4.948.609,16 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %46

Aylık Getiri: 145.396,08 TL

Vade Sonu Tutar: 4.945.396,08 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Anadolubank

Faiz Oranı: %46

Aylık Getiri: 145.396,08 TL

Vade Sonu Tutar: 4.945.396,08 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %46

Aylık Getiri: 147.086,73 TL

Vade Sonu Tutar: 4.947.086,73 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

Türk Ticaret Bankası

Faiz Oranı: %45,25

Aylık Getiri: 144.650,39 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.650,39 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

CEPTETEB

Faiz Oranı: %45

Aylık Getiri: 144.665,21 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.665,21 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

DenizBank

Faiz Oranı: %44,5

Aylık Getiri: 147.119,3 TL

Vade Sonu Tutar: 4.947.119,3 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

HSBC

Faiz Oranı: %44

Aylık Getiri: 155.136,73 TL

Vade Sonu Tutar: 4.955.136,73 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Aylık Getiri: 143.762,65 TL

Vade Sonu Tutar: 4.943.762,65 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

getirfinans

Faiz Oranı: %41,5

Aylık Getiri: 144.078,9 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.078,9 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: %41

Aylık Getiri: 144.406,71 TL

Vade Sonu Tutar: 4.944.406,71 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %40

Aylık Getiri: 138.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 4.938.871,23 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

İş Bankası

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 135.399,45 TL

Vade Sonu Tutar: 4.935.399,45 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Ziraat Katılım

Faiz Oranı: %37

Aylık Getiri: 119.968,23 TL

Vade Sonu Tutar: 4.919.968,23 TL

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4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Halkbank

Faiz Oranı: %36

Aylık Getiri: 124.984,11 TL

Vade Sonu Tutar: 4.924.984,11 TL

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