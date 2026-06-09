4 Milyon emekli için tarih verildi! Kök maaş değişikliği ile hesaplar sil baştan değişiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve serbest piyasa verilerinden elde edilen son tahminler doğrultusunda, kök maaş hesaplamalarında köklü bir değişim yaşanacak. Yaklaşık 4 milyon civarındaki emekliyi doğrudan ilgilendiren bu kritik süreç, yasal sınırların ve hesaplara yatacak net nakit tutarların yeniden belirlenmesini sağlayacak. Yatırımcıların ve tüketicilerin yakından takip ettiği enflasyon verileri, yeni maaşların da yasal çerçevesini oluşturacak.

HAZİRAN ENFLASYONU 3 TEMMUZDA AÇIKLANACAK: ZAM ORANI YÜZDE 18'E YAKLAŞTI

Sosyal güvenlik mevzuatına göre yılda iki kez gerçekleştirilen emekli maaşı artışlarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri baz alınıyor. Şu ana kadar netleşen verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,60 oranında bir zammı yasal olarak hak etmiş durumda. Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz 2026 tarihinde resmi olarak ilan edilmesiyle birlikte, bu oranın yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşması bekleniyor. Tahmin edilen bu artış, doğrudan emeklilerin banka hesaplarına yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE KÖK MAAŞ FORMÜLÜ NASIL İŞLEYECEK?

Şu anki yasal düzenlemeler kapsamında en düşük emekli maaşı taban fiyatı 20 bin lira olarak uygulanıyor. Bu taban tutarın artırılmasına yönelik şu an için resmi bir zam girişimi bulunmuyor. Ancak 3 Temmuz'da enflasyon oranları kesinleştikten sonra, hükümetin TBMM'ye yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı sınırını yukarı çekmesi ihtimali masada duruyor.

Taban maaş ödemesinden kurtulup normal emekli aylığı sistemine geçiş yapacak vatandaşlar için kök maaş değerleri büyük bir önem taşıyor. Temmuz ayında yapılacak yaklaşık yüzde 18 civarındaki zam, emeklilerin doğrudan kök maaşlarına uygulanacak. Örneğin; mevcut kök maaşı 17 bin lira olan bir emekli, 3 Temmuz 2026'da yüzde 18 oranında zam aldığında kök aylığı 20 bin 60 liraya yükselecek. Böylece bu vatandaş, 20 bin liralık en düşük emekli maaşı kategorisinden kendi öz mali gücüyle çıkmış olacak. Kök maaşı bu sınırın altında kalanların aylıkları ise eğer yeni bir kanun çıkmazsa devlet katkısıyla yine 20 bin liraya tamamlanarak ödenecek.

KÖK MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN ADIM ADIM ÖĞRENİN

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammı öncesinde kendi net kök maaşlarının kaç lira olduğunu dijital kanallar üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Vatandaşların fiziki kurumlara gitmeden internet üzerinden yapabileceği işlemler şu şekildedir:

SSK (4A) Emeklileri: e-Devlet kapısına kimlik bilgileriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "4A Emekli Aylık Bilgisi" yazarak sistem üzerinden kök maaş detaylarına ulaşabiliyor.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri: e-Devlet platformundaki arama bölümüne "4B Emekli Aylık Bilgisi" yazıp sorgulama yaparak kök aylık ve ek ödeme tutarlarını net olarak görebiliyor.