4 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: Aylık kazancı gören bankaya koşuyor!
Mevduat faizlerinde rüzgar tersine döndü, nakit parası olanlar için kazanç kapıları sonuna kadar açıldı. 4 milyon lirasını bankaya yatıran bir vatandaş, oturduğu yerden servet değerinde bir aylık gelir elde ediyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Yatırımcılar için "güvenli liman" olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sunduğu getiri oranlarıyla gayrimenkul ve borsa gibi yatırım araçlarını geride bırakmaya başladı.
Özellikle yüksek tutarlı birikimi olanlar için bankaların sunduğu oranlar, aylık bazda küçük bir servet anlamına geliyor. 4.000.000 TL gibi bir birikimi olan vatandaşlar, 32 günlük vade sonunda elde ettikleri faiz geliriyle şaşırtıcı rakamlara ulaşıyor.
Vatandaşlar "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, bankalar arasındaki rekabet tepe noktasına ulaştı.
İşte banka banka 4 milyon TL’nin aylık getirisi...
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 104.158,95 TL
Vade Sonu Tutar: 4.104.158,95 TL
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 110.042,36 TL
Vade Sonu Tutar: 4.110.042,36 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 116.825,61 TL
Vade Sonu Tutar: 4.116.825,61 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 114.406,03 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.406,03 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 105.296,56 TL
Vade Sonu Tutar: 4.105.296,56 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 111.764,78 TL
Vade Sonu Tutar: 4.111.764,78 T
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 115.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 4.115.726,03 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 115.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 4.115.726,03 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 108.493,15 TL
Vade Sonu Tutar: 4.108.493,15 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL