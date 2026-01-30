4 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: Aylık kazancı gören bankaya koşuyor!

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Yatırımcılar için "güvenli liman" olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sunduğu getiri oranlarıyla gayrimenkul ve borsa gibi yatırım araçlarını geride bırakmaya başladı.