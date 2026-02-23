4 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi hesaplandı: İşte en çok kazandıran bankalar
4 milyon TL’si olan bir yatırımcı 32 günün sonunda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük kazanç tablosu…
Parasal sıkılaşma adımları ve güncel piyasa dinamikleri doğrultusunda şekillenen mevduat faizleri, elindeki nakdi enflasyona karşı korumak ve güvenli limanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların radarından çıkmıyor.
Özellikle yüksek hacimli birikimlerde, bankaların sunduğu "hoş geldin" faizleri ve özel oranlar, bir aylık kısa bir sürede bile dudak uçuklatan pasif gelirler yaratıyor.
İşte 4.000.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre net getirisi ve vade sonu tutarı:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Net Getiri: 111.386,3 TL
Vade Sonu Tutar: 4.111.386,3 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 113.514,12 TL
Vade Sonu Tutar: 4.113.514,12 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Net Getiri: 108.138,06 TL
Vade Sonu Tutar: 4.108.138,06 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 116.825,61 TL
Vade Sonu Tutar: 4.116.825,61 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 105.296,56 TL
Vade Sonu Tutar: 4.105.296,56 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Net Getiri: 116.449,32 TL
Vade Sonu Tutar: 4.116.449,32 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 109.000,46 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.000,46 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Net Getiri: 114.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,25
Aylık Net Getiri: 113.556,16 TL
Vade Sonu Tutar: 4.113.556,16 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 107.046,58 TL
Vade Sonu Tutar: 4.107.046,58 TL