4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? İşte banka banka getiriler...
Bankalar arası mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı, faiz oranları güncellendi. Elinde nakit birikimi olanlar için aylık kazanç tabloları iştah kabartırken, 4 milyon lirasını bankaya yatıran bir yatırımcının 32 günün sonunda cebine girecek net para belli oldu.
Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar, müşteri çekmek için faiz oranlarında rekabetçi güncellemeler yapmayı sürdürüyor.
İşte banka banka 4 milyon TL'nin günlük getirisi:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 123.317,40 TL
Vade sonu tutar: 4.123.317,40 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 115.726,03 TL
Vade sonu tutar: 4.115.726,03 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 116.413,15 TL
Vade sonu tutar: 4.116.413,15 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 112.582,99 TL
Vade sonu tutar: 4.112.582,99 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 129.280,60 TL
Vade sonu tutar: 4.129.280,60 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 129.280,60 TL
Vade sonu tutar: 4.129.280,60 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 119.584,56 TL
Vade sonu tutar: 4.119.584,56 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 115.914,89 TL
Vade sonu tutar: 4.115.914,89 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 120.065,75 TL
Vade sonu tutar: 4.120.065,75 TL
QNB
Faiz oranı: %40,75
Aylık getiri: 117.895,89 TL
Vade sonu tutar: 4.117.895,89 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 115.726,03 TL
Vade sonu tutar: 4.115.726,03 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 112.832,88 TL
Vade sonu tutar: 4.112.832,88 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 121.512,33 TL
Vade sonu tutar: 4.121.512,33 TL
Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 109.939,73 TL
Vade sonu tutar: 4.109.939,73 TL