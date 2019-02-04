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4 Şubat 2019 Pazartesi dolar ve euro-avro ne kadar kaç para

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2190 liradan, avro 5,9750 liradan haftaya başladı 

4 Şubat 2019 Pazartesi dolar ve euro-avro ne kadar kaç para

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2190 liradan, avro 5,9750 liradan haftaya başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2170 liradan alınan dolar, 5,2190 liradan satılıyor. 

5,9730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9750 lira olarak belirlendi. 

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,2130 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9860 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #avro
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