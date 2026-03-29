400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar

Taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3 bandında seyrederken 400 bin TL kredi çekenlerin geri ödeme tutarları bankalara göre değişiyor. İşte güncel rakamlar.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından bankaların taşıt kredisi oranları araç sahibi olmak isteyenlerin ana gündemi haline geldi. 

Güncel tabloda özel ve kamu bankalarında faiz oranları %3 bandında seyrederken, katılım bankalarında kâr payı oranları %2,89 seviyelerine kadar geriliyor. Sektör temsilcileri ve kredi kullanacak vatandaşlar, 22 Nisan 2026 tarihinde yapılacak bir sonraki toplantıya kadar bu oranların piyasadaki etkisini yakından takip ediyor.

Akbank

Faiz oranı: %3,35
Aylık taksit: 22.206,28 TL
Toplam ödeme: 801.726 TL

Garanti

Faiz oranı: %3,25
Aylık taksit: 21.818,55 TL
Toplam ödeme: 787.467 TL

Albaraka

Kar payı oranı: %2,99
Aylık taksit: 20.824,91 TL
Toplam ödeme: 749.716 TL

Dünya Katılım

Kar payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 20.448,42 TL
Toplam ödeme: 738.443 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 21.052,33 TL
Toplam ödeme: 759.883 TL

Ziraat Katılım

Kar payı oranı: %3,09
Aylık taksit: 21.204,58 TL
Toplam ödeme: 765.364 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL

