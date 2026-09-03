400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar

Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için 400 bin lira tutarında ve 36 ay vadeli taşıt kredisi seçeneklerinin aylık ödeme planları ve toplam maliyetleri netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 1

Otomobil piyasasındaki fiyat değişimleri ve Merkez Bankası'nın kararları doğrultusunda bankaların güncellediği faiz politikaları, araç sahibi olmak isteyenlerin finansman arayışlarını doğrudan şekillendiriyor.

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 2

Piyasada en çok talep gören 400.000 TL kredi tutarı ve 36 ay (3 yıl) vade seçeneği için banka banka güncel faiz oranları, aylık taksit miktarları ve toplam geri ödeme tutarları hesaplandı.

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 3

İşte, farklı bankaların sunduğu 400 bin TL 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri...

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 4

Akbank

Faiz oranı: %3,65
Aylık taksit: 23.387,41 TL
Toplam ödeme: 844.246 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz oranı: %3,45
Aylık taksit: 22.597,03 TL
Toplam ödeme: 815.493 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 6

Albaraka Türk

Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 777.165 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 7

Vakıf Katılım

Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 8

Kuveyt Türk

Faiz oranı: %3,27
Aylık taksit: 21.895,86 TL
Toplam ödeme: 790.550 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 9

Dünya Katılım

Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 21.973,28 TL
Toplam ödeme: 793.338 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 10

Türkiye Finans

Faiz oranı: %3,33
Aylık taksit: 22.128,49 TL
Toplam ödeme: 798.625 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 11

Ziraat Katılım

Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 22.362,22 TL
Toplam ödeme: 807.039 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 12

TEB

Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 22.362,22 TL
Toplam ödeme: 807.039 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 13

İş Bankası

Faiz oranı: %3,59
Aylık taksit: 23.149,07 TL
Toplam ödeme: 835.366 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 14

Alternatif Bank

Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 22.754,17 TL
Toplam ödeme: 821.150 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 15

Şekerbank

Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 16

ICBC Bank Turkey

Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 24.108,61 TL
Toplam ödeme: 869.909 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 17

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL

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400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 18

Anadolubank

Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL

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