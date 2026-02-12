400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu: Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı

Araç fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, hayalindeki otomobile kavuşmak için bankaların yolunu tutanları şaşırtan bir tablo ortaya çıktı. 400 bin TL'lik taşıt kredisinin 36 aylık geri ödeme planında, bankalar arasındaki faiz makası rekor seviyeye ulaştı. İşte toplam geri ödeme tutarları..

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Otomobil piyasasında nakit gücü olmayan vatandaşlar için en önemli kaynak olan taşıt kredilerinde faiz oranları güncellendi.

Yapılan hesaplamalara göre, 400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 2,82 ile yüzde 6,00 arasında geniş bir yelpazeye yayılıyor.

İşte bankaların 400.000 TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi için sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları:

Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 733.054 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,82
Aylık Taksit: 20.186,80 TL
Toplam Ödeme: 729.024 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 20.448,42 TL
Toplam Ödeme: 738.143 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 744.905 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

