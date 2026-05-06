400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Mevduat faizleri yeniden zirveye oynarken, 400 bin TL’sini 32 gün vadeli değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu kazançlar dikkat çekiyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 1 ayda elde edilecek net getiriler…

Türkiye’de yükselen faiz oranları, kısa vadeli yatırım araçlarına ilgiyi artırdı. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, düşük riskle yüksek getiri arayan yatırımcıların ilk tercihlerinden biri haline geldi.

Bankalar arasında rekabet kızışırken, faiz oranları %47 seviyesine kadar çıkıyor.

Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 400.000 TL için 32 günlük vadede güncel tablo:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,23 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 12.006,58 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,58 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 11.708,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.708,22 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 10.713,68 TL
Vade Sonu Tutar: 410.713,68 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 12.172,69 TL
Vade Sonu Tutar: 412.172,69 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 12.172,69 TL
Vade Sonu Tutar: 412.172,69 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 11.638,54 TL
Vade Sonu Tutar: 411.638,54 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.655,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.655,88 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.573,22 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.399,88 TL
Vade Sonu Tutar: 412.399,88 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.660,31 TL
Vade Sonu Tutar: 411.660,31 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 12.778,9 TL
Vade Sonu Tutar: 412.778,9 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 11.820,48 TL
Vade Sonu Tutar: 411.820,48 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.051,07 TL
Vade Sonu Tutar: 411.051,07 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,8
Aylık Getiri: 12.382,68 TL
Vade Sonu Tutar: 412.382,68 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,23 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 12.403,98 TL
Vade Sonu Tutar: 412.403,98 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 11.427,95 TL
Vade Sonu Tutar: 411.427,95 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 9.493 TL
Vade Sonu Tutar: 409.493 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.126,03 TL

