400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 400 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Haziran 2026 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Yatırımcılar ise paralarının değerini korumak adına en yüksek getiri sunan kurumları yakından takip ediyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 400.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.834 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 414.834 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap) & Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.518 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 414.518 TL
3. Anadolubank (Renkli Hesap) & CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 414.203 TL
4. Odeabank (Oksijen Hesap) & ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 414.203 TL
5. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.887 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.887 TL
6. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.729 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.729 TL
7. VakıfBank (Arı Hesap) & ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.572 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.572 TL
8. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.414 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.414 TL
9. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.256 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.256 TL
10. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 13.098 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 413.098 TL
11. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.940 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 412.940 TL
12. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.625 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 412.625 TL
13. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.467 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 412.467 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital veya şube kanalı tercihlerine göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.