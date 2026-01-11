400 Bin TL’nin aylık getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat kazanç listesi

Mevduat faizlerinde oranlar yukarı yönlü seyrini sürdürürken, 32 gün vadeli 400 bin TL’nin aylık getirisi bankaya göre önemli ölçüde değişti. İşte 11 Ocak 2026 itibarıyla banka banka güncel kazançlar.

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 33,00
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 409.547,40 TL

ICBC Turkey

Faiz Oranı: Yüzde 35,00
Net Kazanç: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.126,03 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 411.138,63 TL

Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 411.138,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL

Kolay Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.923,29 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,11
Net Kazanç: 11.604,43 TL
Vade Sonu Tutar: 411.604,43 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.006,57 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,57 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.006,57 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,57 TL



Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL



QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 12.512,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.512,87 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

Odea Bank (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

ON Dijital Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL



Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL



Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL

Kaynak: Dünya Gazetesi

