400 Bin TL’nin aylık getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat kazanç listesi
Mevduat faizlerinde oranlar yukarı yönlü seyrini sürdürürken, 32 gün vadeli 400 bin TL’nin aylık getirisi bankaya göre önemli ölçüde değişti. İşte 11 Ocak 2026 itibarıyla banka banka güncel kazançlar.
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 33,00
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 409.547,40 TL
ICBC Turkey
Faiz Oranı: Yüzde 35,00
Net Kazanç: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.126,03 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 411.138,63 TL
Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 411.138,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL
Kolay Finans
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 11.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.923,29 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 40,11
Net Kazanç: 11.604,43 TL
Vade Sonu Tutar: 411.604,43 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.006,57 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,57 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.006,57 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,57 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 12.512,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.512,87 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
Odea Bank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
ON Dijital Bank
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL
Kaynak: Dünya Gazetesi