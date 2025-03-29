400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum!
Piyasalardaki hareketlilikle birlikte mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Bankaların faiz teklifleri artarken, 400 bin TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağı merak konusu oldu. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve yatırımcılara sağladığı kazançlar...
Merkez Bankası’nın önceki dönemde uyguladığı faiz indirimleri sonrası düşüş gösteren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı yeni önlemlerle tekrar artışa geçti. Son dönemde faiz oranlarını yukarı yönlü güncelleyen bankalar, yatırımcılar için cazip teklifler sunmaya başladı.
Özellikle büyük tutarlarda yatırım yapanlar için mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Peki, 400 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadede ne kadar faiz getirisi elde edebilir?
Haber Global'de yer alan habere göre 29 Mart itibarıyla 400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:
Akbank
Faiz: % 46
Vade Sonu Tutar: 413.712 TL
Net Kazanç: 13.712 TL
TEB
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 413.712 TL
Net Kazanç: 13.712 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 414.010 TL
Net Kazanç: 14.010 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: % 45
Vade Sonu Tutar: 413.414 TL
Net Kazanç: 13.414 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 414.159 TL
Net Kazanç: 14.159 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 414.308 TL
Net Kazanç: 14.308 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 414.308 TL
Net Kazanç: 14.308 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 411.774 TL
Net Kazanç: 11.774 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 38
Vade Sonu Tutar: 411.327 TL
Net Kazanç: 11.327 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: % 35,24
Vade Sonu Tutar: 410.504 TL
Net Kazanç: 10.504 TL