400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum!

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Bankaların faiz teklifleri artarken, 400 bin TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağı merak konusu oldu. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve yatırımcılara sağladığı kazançlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 1

Merkez Bankası’nın önceki dönemde uyguladığı faiz indirimleri sonrası düşüş gösteren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı yeni önlemlerle tekrar artışa geçti. Son dönemde faiz oranlarını yukarı yönlü güncelleyen bankalar, yatırımcılar için cazip teklifler sunmaya başladı.

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 2

Özellikle büyük tutarlarda yatırım yapanlar için mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Peki, 400 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadede ne kadar faiz getirisi elde edebilir?

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 3

Haber Global'de yer alan habere göre 29 Mart itibarıyla 400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 4

Akbank

Faiz: % 46
Vade Sonu Tutar: 413.712 TL
Net Kazanç: 13.712 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 413.712 TL
Net Kazanç: 13.712 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 6

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 414.010 TL
Net Kazanç: 14.010 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 45
Vade Sonu Tutar: 413.414 TL
Net Kazanç: 13.414 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 414.159 TL
Net Kazanç: 14.159 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 9

FİBABANKA

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 414.308 TL
Net Kazanç: 14.308 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 10

FİBABANKA

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 414.308 TL
Net Kazanç: 14.308 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 11

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 411.774 TL
Net Kazanç: 11.774 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 12

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 38
Vade Sonu Tutar: 411.327 TL
Net Kazanç: 11.327 TL

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400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum! - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: % 35,24
Vade Sonu Tutar: 410.504 TL
Net Kazanç: 10.504 TL

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