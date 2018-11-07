Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı konkordato ilan etti.

Sözcü Gazetesinden Can Mumay'ın haberine göre, Çamlıca Camii'nin halı kaplamasını yapan Avşar Halı konkordato ilan etti.



Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nnin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.



1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.



Avşar Halı'nın yetkilileri sozcu.com.tr'ye konkordato süreciyle ilgili bilgi vermedi.



Camii’nin halılarının tamamı henüz kaplanmadı.



İşte Avşar Halı’nın halı sağladığı kurumlardan bazıları:



OTELLER

Tarabya Otel/İstanbul

Ritz Carlton/İstanbul

Dedeman Otel/Gaziantep

Polat Renaissance/İstanbul

Hilton/Bükreş

Hilton/Sofya

Shangri-La Bosphorus/İstanbul

Kervansaray Otel/İstanbul



OFİSLER

Mercedes Benz/İstanbul

Türk Henkel/İstanbul

Net Holding/İstanbul

Sabancı Center/İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul

Warner Bros/İstanbul