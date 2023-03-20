45 bin öğretmen ataması yapılacak

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

- Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

- Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.