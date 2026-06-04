450 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 450 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.
İşte Haziran 2026 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Yatırımcılar ise paralarının değerini korumak adına en yüksek getiri sunan kurumları yakından takip ediyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 450.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.688 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 466.688 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap) & Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.333 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 466.333 TL
3. Anadolubank (Renkli Hesap) & CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.978 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.978 TL
4. Odeabank (Oksijen Hesap) & ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.978 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.978 TL
5. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.623 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.623 TL
6. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.445 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.445 TL
7. VakıfBank (Arı Hesap) & ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.268 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.268 TL
8. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.090 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 465.090 TL
9. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.913 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 464.913 TL
10. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.735 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 464.735 TL
11. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.558 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 464.558 TL
12. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 464.203 TL
13. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.025 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 464.025 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital veya şube kanalı tercihlerine göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.