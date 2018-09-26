Türkiye'nin çeşitli kentlerinde üretilen farklı türdeki yeşil biber, 49 ülkeye ihraç edildi

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan bilgiye göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde üretilen farklı türdeki yeşil biber, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül itibarıyla 49 ülkeye ihraç edildi. Yeşil biber dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 36 artarak, 55,4 bin tondan 75,5 bin tona ulaştı. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir yüzde 23 artarak 68,5 milyon dolara çıktı.