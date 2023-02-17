Hesaplarınızı kontrol edin: 49,5 milyon lira bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Hesaplarınızı kontrol edin: 49,5 milyon lira bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" sözleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 11 milyon 862 bin 50 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 lira olarak belirlendi.

# tarım ve orman bakanlığı # tarım destek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu arttı Bankaların bağış kısıtlamasına istisna getirildi 2022 yılı son çeyrek işsizlik rakamları açıklandı "Türkiye Tek Yürek" oldu
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlaması
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (17 ŞUBAT 2023)
4 Kahramanmaraş'ta fay kırıkları görenleri hayrete düşürdü
5 Hatay'da Karasu Çayı taştı