4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur ikramiye takvimi

Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyeler 14-19 Mart tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur ikramiye takvimi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyeleri, 14-19 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Toplam 17 milyon emekliyi kapsayan ödemeler, maaş alınan günlere göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ödemeler ilk olarak SSK emeklileriyle başladı, ardından Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle devam edecek.

Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin tamamı bayramdan önce hesaplara yatırılmış olacak.

SSK EMEKLİLERİNE ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri maaş günlerine göre yapılıyor. Maaşlarını ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alan emeklilerin ikramiyeleri 14 Mart’ta hesaplara yatırılıyor.

Maaşlarını ayın 21, 22 ve 23’ünde alan SSK emeklilerinin ikramiyeleri 15 Mart’ta yatırılacak. Maaş günleri 24, 25 ve 26 olan emekliler ise 16 Mart’ta bayram ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. Maaş günleri 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklileri 17 Mart’ta, 27 ve 28 olanlar ise 18 Mart’ta ikramiyelerini alacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki 4C emeklilerine ise bayram ikramiyesi 19 Mart’ta ödenecek.

Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlarFaiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlarEkonomi
SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!Gündem
4A 4b emekli ikramiye
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Duruşma başlamadan yarına ertelendi
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri
Kızılay ramazan
ABD-İsrail İran'da bir okulu daha hedef aldı
İşte iddianamedeki 26 eylem
İşte il il sıcaklık tahminleri...
"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadı ve olmayacak"
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Çok Okunanlar
Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?
Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Akaryakıtta yeni zam var mı? Akaryakıtta yeni zam var mı?
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri
SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı! SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!