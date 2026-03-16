4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur ikramiye takvimi

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyeleri, 14-19 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Toplam 17 milyon emekliyi kapsayan ödemeler, maaş alınan günlere göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ödemeler ilk olarak SSK emeklileriyle başladı, ardından Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle devam edecek.

Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin tamamı bayramdan önce hesaplara yatırılmış olacak.

SSK EMEKLİLERİNE ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri maaş günlerine göre yapılıyor. Maaşlarını ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alan emeklilerin ikramiyeleri 14 Mart’ta hesaplara yatırılıyor.

Maaşlarını ayın 21, 22 ve 23’ünde alan SSK emeklilerinin ikramiyeleri 15 Mart’ta yatırılacak. Maaş günleri 24, 25 ve 26 olan emekliler ise 16 Mart’ta bayram ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. Maaş günleri 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklileri 17 Mart’ta, 27 ve 28 olanlar ise 18 Mart’ta ikramiyelerini alacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki 4C emeklilerine ise bayram ikramiyesi 19 Mart’ta ödenecek.