4A, 4B, 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ödeme takvimi

2026 yılı Ocak ayı maaş artışlarının ardından emekliler, maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından ödeme takvimi de netleşmeye başladı.

Memur maaşlarının her ayın 15’inden itibaren ödenmesi nedeniyle, memur emeklilerinin maaşları ocak ayında zamsız olarak yatmıştı. Aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını eski tutarlar üzerinden aldı. Fark ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim oluşturuldu.

4C (MEMUR EMEKLİSİ) MAAŞ FARKLARI YATMAYA BAŞLADI

Emekli Sandığı kapsamındaki 4C’li emekliler için maaş farkı ödemeleri 23 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Ödemeler tahsis numarasına göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor.

4A VE 4B EMEKLİLERİ İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş farkı ödemeleri, yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak. Yetkililer, ödemelerin en geç Şubat ayının ilk haftasında yapılmasının beklendiğini belirtiyor.

2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Alt sınırdan maaş alan emekliler, aradaki farkı toplu olarak alacak.

MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

Emekli maaş farkı ödemeleri şu kanallar üzerinden sorgulanabiliyor:

Maaş alınan bankanın mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri

PTT şubeleri ve PTT müşteri hattı (444 1 788)

e-Devlet sistemi üzerinden emekli ödeme bilgileri

4C emeklilerinin fark ödemeleri bankalar aracılığıyla yatırılırken, diğer gruplarda da aynı yöntem izlenecek.

TOPLAM 23,6 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre;

4C kapsamındaki 2 milyon 519 bin 790 emekliye toplam 19,1 milyar TL,

10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi farkı,

Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerine ise 1,8 milyar TL ek ödeme yapılacak.

Toplamda 23,6 milyar liralık ödeme emeklilerin hesaplarına aktarılacak.