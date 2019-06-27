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5 Aralık'ta başlıyor! Sigara paketleri artık böyle olacak

Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltildiği tek tip, düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi 6 ay ertelendi. Uygulamanın başlangıç tarihi olarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlenmişti ancak bugün yayımlanan yönetmelikle uygulama başlangıç tarihi 5 Aralık 2019 tarihine ertelendi

5 Aralık'ta başlıyor! Sigara paketleri artık böyle olacak

Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltildiği tek tip, düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi 6 ay ertelendi. Uygulamanın başlangıç tarihi olarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlenmişti ancak bugün yayımlanan yönetmelikle uygulama başlangıç tarihi 5 Aralık 2019 tarihine ertelendi

Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltildiği tek tip, düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi 6 ay ertelendi.

Habertürk'ün haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce 1 Mart 2019 tarihinde çıkartılan yönetmelikle, sigaraların rengi, yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart pakette satılması öngörüldü. Uygulamanın başlangıç tarihi olarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlenmişti. Bugün yayımlanan yönetmelikle uygulama başlangıç tarihi 5 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sigara
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