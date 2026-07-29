5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 5 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Temmuz 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 5.200.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 192.842 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.392.842 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 188.739 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.388.739 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 188.739 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.388.739 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 184.636 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.384.636 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 184.636 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.384.636 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 184.636 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.384.636 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 184.636 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.384.636 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 182.584 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.382.584 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 180.533 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.380.533 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 178.481 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.378.481 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 176.430 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.376.430 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 176.430 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.376.430 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 174.378 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.374.378 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 172.327 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.372.327 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 170.275 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.370.275 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 168.224 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.368.224 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 164.121 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.364.121 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 162.069 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.362.069 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 155.915 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.355.915 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 151.812 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.351.812 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 149.760 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.349.760 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 147.708 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.347.708 TL

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

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5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 28

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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