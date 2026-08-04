5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 1

 Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 5 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Ağustos 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 5.700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 211.384 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.911.384 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 5

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 206.885 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.906.885 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 6

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 206.885 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.906.885 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 7

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 202.386 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.902.386 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 8

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 202.386 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.902.386 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 9

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 202.386 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.902.386 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 10

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 202.386 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.902.386 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 11

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 200.137 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.900.137 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 12

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 197.888 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.897.888 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 13

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 195.639 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.895.639 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 14

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 193.391 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.893.391 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 15

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 193.391 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.893.391 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 16

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 191.142 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.891.142 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 17

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 188.893 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.888.893 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 18

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 186.644 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.886.644 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 19

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 184.396 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.884.396 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 20

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 179.898 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.879.898 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 21

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 177.649 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.877.649 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 22

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 170.887 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.870.887 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 23

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 166.389 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.866.389 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 24

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 164.140 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.864.140 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 25

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 161.892 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 5.861.892 TL

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 26

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. 

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 27

Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

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5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 28

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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