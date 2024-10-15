5 Milyon lira üzeri vergi borcu olanların listesi açıklanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ödenmeyen vergi borçlarına ilişkin kesinleşmiş vergi ve cezalara ilişkin ve vadesi dolmuş olmasına rağmen açıklama yapacak.

Listeler, GİB'in internet sitesinde yayımlanacak

Hazırlanacak listelerde, bir önceki yıl sonuna kadar vadesi dolmuş olup 30 Eylül tarihinde ödenmemiş vergi borçları ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında kesinleşmiş vergi ve ceza tarhiyatları dikkate alınacaktır. Onun bir vergi dairesine 5 milyon lira veya daha fazla borcu olan, ya da bu tutarda kesinleşmiş vergi ve ceza bulunan kişilerin isimleri 15-31 Ekim tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan edilecek. Bu açıklamalar, vergi dairelerinin duyuru panolarına asılacak. Ayrıca GİB, bu listeleri 1-15 Kasım tarihleri ​​arasında internet sitesinde paylaşacak.

Liste dışında kalanlar

Belediye Kanunu kapsamında takas ve mahsup ödemesi kabul edilen büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunların hizmetleri ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait olup olmadığı, 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları ile kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına devam edilmesi borçlar Açıklama dışında tutulacak.

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman,Diyarbakır, Elazığ,Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün bölgesi, deprem tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar (mükellefi olmayanlar için) KDV mükellefleri) da açıklama kapsamı dışında kalacak.