5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar

Bankalarda birikimlerini değerlendirmek isteyenler için mevduat faiz oranları güncellendi. 5.000.000 TL’sini 32 günlük vadeye bağlayan bir yatırımcının elde edeceği aylık net kazanç, bankadan bankaya on binlerce lira fark edebiliyor. İşte en çok kazandıran bankalar...

Yüksek enflasyon ortamında parasının değerini korumak ve risksiz, garantili getiri elde etmek isteyen yatırımcıların ilk tercihi vadeli mevduat hesapları olmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda bankaların sunduğu mevduat oranları da piyasadaki hareketliliğe göre şekilleniyor. Özellikle elinde yüklü miktarda nakit bulunan vatandaşlar, paralarını hangi bankaya yatıracaklarına karar vermeden önce güncel getiri tablolarını dikkatle inceliyor.

İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 137.514,49 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.514,49 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 140.719,97 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.719,97 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.571,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.571,96 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 134.459,18 TL
Vade Sonu Tutar: 5.134.459,18 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 149.946,80 TL
Vade Sonu Tutar: 5.149.946,80 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 145.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 129.098,79 TL
Vade Sonu Tutar: 5.129.098,79 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 139.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 5.139.232,88 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

