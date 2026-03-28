5 milyon lirası olanlar dikkat! İşte 32 günlük dudak uçuklatan mevduat getirileri...

Bankaların güncel faiz oranlarıyla 5 milyon TL birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu. Banka banka yapılan hesaplamaya göre getiriler adeta yarışa girdi. İşte 5 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...

Simge Sarıyar
Bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Elindeki nakit birikimini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 32 günlük faiz getirileri güncellendi.

5 milyon TL'lik bir anapara üzerinden yapılan hesaplamalarda, bankaların sunduğu oranlar ve net kazançlar arasındaki farklar ortaya çıktı.

İşte banka banka 5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 146.703,17 TL
Vade Sonu Tutar: 5.146.703,17 TL

Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 138.308 TL
Vade Sonu Tutar: 5.138.308 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 138.437,26 TL
Vade Sonu Tutar: 5.138.437,26 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 141.295,84 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.295,84 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 142.362,51 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.362,51 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 161.600,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.161.600,76 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 141.295,84 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.295,84 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 153.853,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.153.853,45 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 149.946,8 TL
Vade Sonu Tutar: 5.149.946,8 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 148.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.273,97 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL

