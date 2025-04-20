5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi
Ev sahibi olmak isteyenler için kredi seçenekleri yeniden şekillendi. 5 milyon TL’lik konut kredisi için 5 yıl vadeli en güncel banka faiz oranları açıklandı.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok başvurduğu finansman kaynaklarından biri olan konut kredilerinde güncel faiz oranları değişti.
Özellikle 5 milyon TL gibi yüksek tutarlı krediler için 60 ay (5 yıl) vadeli geri ödeme planları, kredi çekecekler için belirleyici oluyor.
Ekonomim'e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası uygulamaları, bankaların kredi verme koşullarını da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda hem kamu hem de özel bankalarda faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime gidildi.
Konut kredisine başvurmayı planlayan vatandaşlar, yeni oranlarla birlikte en uygun faizle kredi veren bankaları araştırmaya başladı.
Buna göre, 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL'lik kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı, banka banka şu şekilde şekillendi:
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme: 10.623.271 TL
Faiz Oranı: % 2,89
Aylık Taksit: 176.429 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme: 11.464.540 TL
Faiz Oranı: % 3,25
Aylık Taksit: 190.450 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme: 10.507.363 TL
Faiz Oranı: % 2,84
Aylık Taksit: 174.517 TL
AKBANK
Toplam Ödeme: 11.466.340 TL
Faiz Oranı: % 3,25
Aylık Taksit: 190.450 TL
İŞ BANKASI
Toplam Ödeme: 10.868.374 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 180.277,90 TL
TEB
Toplam Ödeme: 12.063.064 TL
Faiz Oranı: % 3,5
Aylık Taksit: 200.443 TL
HSCB
Toplam Ödeme: 17.201.446 TL
Faiz Oranı: % 5,49
Aylık Taksit: 286.083 TL
DÜNYA KATILIM
Toplam Ödeme: 11.215.620 TL
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 186.117,94 TL