5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi

Ev sahibi olmak isteyenler için kredi seçenekleri yeniden şekillendi. 5 milyon TL’lik konut kredisi için 5 yıl vadeli en güncel banka faiz oranları açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 1

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok başvurduğu finansman kaynaklarından biri olan konut kredilerinde güncel faiz oranları değişti. 

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 2

Özellikle 5 milyon TL gibi yüksek tutarlı krediler için 60 ay (5 yıl) vadeli geri ödeme planları, kredi çekecekler için belirleyici oluyor.

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 3

Ekonomim'e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası uygulamaları, bankaların kredi verme koşullarını da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda hem kamu hem de özel bankalarda faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime gidildi.

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 4

Konut kredisine başvurmayı planlayan vatandaşlar, yeni oranlarla birlikte en uygun faizle kredi veren bankaları araştırmaya başladı.

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 5

Buna göre, 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL'lik kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı, banka banka şu şekilde şekillendi:

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 6

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme: 10.623.271 TL

Faiz Oranı: % 2,89

Aylık Taksit: 176.429 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 7

HALKBANK

Toplam Ödeme: 11.464.540 TL

Faiz Oranı: % 3,25

Aylık Taksit: 190.450 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme: 10.507.363 TL

Faiz Oranı: % 2,84

Aylık Taksit: 174.517 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 9

AKBANK

Toplam Ödeme: 11.466.340 TL

Faiz Oranı: % 3,25

Aylık Taksit: 190.450 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 10

İŞ BANKASI

Toplam Ödeme: 10.868.374 TL

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 180.277,90 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 11

TEB

Toplam Ödeme: 12.063.064 TL

Faiz Oranı: % 3,5

Aylık Taksit: 200.443 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 12

HSCB

Toplam Ödeme: 17.201.446 TL

Faiz Oranı: % 5,49

Aylık Taksit: 286.083 TL

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5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi - Resim: 13

DÜNYA KATILIM

Toplam Ödeme: 11.215.620 TL

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 186.117,94 TL

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