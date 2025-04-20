5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Faizler güncellendi

Ekonomim'e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası uygulamaları, bankaların kredi verme koşullarını da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda hem kamu hem de özel bankalarda faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime gidildi.