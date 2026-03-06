5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor. Peki, 5 milyon TL’si olan bir yatırımcı parasını 32 günlüğüne bankaya yatırırsa ne kadar gelir elde eder?

Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki faiz yarışı kızıştı.

Mevduat faiz oranlarının %43 seviyelerine kadar tırmandığı bu dönemde, hangi bankanın ne kadar kazandırdığı yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

İşte 5 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazanç tablosu…

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 139.078 TL
Vade Sonu Tutar: 5.139.078 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 135.134,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.135.134,78 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 154.146,75 TL
Vade Sonu Tutar: 5.154.146,75 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 151.995,17 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.995,17 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 149.946,8 TL
Vade Sonu Tutar: 5.149.946,8 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 145.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 145.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 129.098,79 TL
Vade Sonu Tutar: 5.129.098,79 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 143.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 5.143.753,42 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,1 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,1 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,1 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,1 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,1 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,1 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %30
Aylık Getiri: 100.869,92 TL
Vade Sonu Tutar: 5.100.869,92 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL

