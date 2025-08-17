5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları
Bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları belli oldu. 5 milyon TL’sini vadeli mevduat hesabına yatıranların bankalara göre elde edeceği aylık getiriler arasında ciddi farklar dikkat çekti.
Türkiye’de bankaların vadeli mevduat faiz oranları arasındaki farklılık yatırımcıların dikkatini çekiyor. 5 milyon TL’nin 32 gün boyunca vadeli mevduata yatırılması halinde, bazı bankalar yüz binlerce lira ek kazanç sağlarken bazıları ise daha düşük getiriler sunuyor.
İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 155.523,6 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.523,6 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 154.657,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.154.657,21 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 147.045,83 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.045,83 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 167.198,11 TL
Vade Sonu Tutar: 5.167.198,11 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 162.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 5.162.739,73 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 143.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.143.210,96 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL