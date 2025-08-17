5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları

Türkiye’de bankaların vadeli mevduat faiz oranları arasındaki farklılık yatırımcıların dikkatini çekiyor. 5 milyon TL’nin 32 gün boyunca vadeli mevduata yatırılması halinde, bazı bankalar yüz binlerce lira ek kazanç sağlarken bazıları ise daha düşük getiriler sunuyor.