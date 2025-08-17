5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları

Bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları belli oldu. 5 milyon TL’sini vadeli mevduat hesabına yatıranların bankalara göre elde edeceği aylık getiriler arasında ciddi farklar dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 1

Türkiye’de bankaların vadeli mevduat faiz oranları arasındaki farklılık yatırımcıların dikkatini çekiyor. 5 milyon TL’nin 32 gün boyunca vadeli mevduata yatırılması halinde, bazı bankalar yüz binlerce lira ek kazanç sağlarken bazıları ise daha düşük getiriler sunuyor.

1 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 2

İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi:

2 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 3

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 155.523,6 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.523,6 TL

3 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 4

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 154.657,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.154.657,21 TL

4 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 5

Odea Bank

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 147.045,83 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.045,83 TL

5 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 6

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 167.198,11 TL
Vade Sonu Tutar: 5.167.198,11 TL

6 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 7

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 162.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 5.162.739,73 TL

7 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 8

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 143.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.143.210,96 TL

8 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 9

Akbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL

9 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 10

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL

10 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 11

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL

11 12
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları - Resim: 12

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL

12 12
mevduat faiz