5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu

Nisan ayının ortasında faiz oranları yüzde 50 seviyesine ulaştı. Türkiye'de yüksek meblağda birikimi olan yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarının aylık getirisi dikkat çekici düzeye çıktı. Peki 5 milyon TL'nin 32 günlük net faiz getirisi ne kadar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında aldığı sıkılaştırma kararları ve verdiği para politikası sinyalleri, nisanın ikinci haftasında bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Bankalar arası rekabetin artmasıyla birlikte özellikle büyük yatırımcıları çekmek amacıyla faiz oranlarında kayda değer artış yaşandı.

1 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 2

Nisan ortası itibarıyla bazı özel bankalar 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 50 seviyesine kadar çıkardı. Bu oran, özellikle yüksek tutarlı yatırımlarda ciddi getiriler sunuyor.

2 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 3

İşte 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

3 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL

4 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 5

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL

5 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 6

ODEA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL

6 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL

7 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL

8 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 9

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL

9 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL

10 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL

11 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

12 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 13

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL

13 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 5.154.630 TL
Net Kazanç 154.630 TL

14 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 15

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,75
Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL
Net Kazanç 133.205 TL

15 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL

16 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 17

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 5.145.315 TL
Net Kazanç 145.315 TL

17 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 18

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 5.131.305 TL
Net Kazanç 131.305 TL

18 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 19

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 5.126.126 TL
Net Kazanç 126.126 TL

19 20
5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu - Resim: 20

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 5.119.233 TL
Net Kazanç 119.233 TL

20 20