5 milyon TL'si olan dikkat! 32 günde kazanacağınız net tutar belli oldu
Nisan ayının ortasında faiz oranları yüzde 50 seviyesine ulaştı. Türkiye'de yüksek meblağda birikimi olan yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarının aylık getirisi dikkat çekici düzeye çıktı. Peki 5 milyon TL'nin 32 günlük net faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında aldığı sıkılaştırma kararları ve verdiği para politikası sinyalleri, nisanın ikinci haftasında bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Bankalar arası rekabetin artmasıyla birlikte özellikle büyük yatırımcıları çekmek amacıyla faiz oranlarında kayda değer artış yaşandı.
Nisan ortası itibarıyla bazı özel bankalar 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 50 seviyesine kadar çıkardı. Bu oran, özellikle yüksek tutarlı yatırımlarda ciddi getiriler sunuyor.
İşte 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL
ODEA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 5.154.630 TL
Net Kazanç 154.630 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,75
Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL
Net Kazanç 133.205 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 5.145.315 TL
Net Kazanç 145.315 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 5.131.305 TL
Net Kazanç 131.305 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 5.126.126 TL
Net Kazanç 126.126 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 5.119.233 TL
Net Kazanç 119.233 TL