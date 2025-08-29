5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz yarışı yatırımcının yüzünü güldürüyor. 5 milyon TL’lik birikimini değerlendirmek isteyenler için hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Yatırımcılar, kısa vadeli yüksek kazanç arayışlarında vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Özellikle 5 milyon TL’lik yatırımlar için 32 günlük vade seçeneği, bankalar arasında faiz oranı rekabetini zirveye taşıdı.
İşte yatırımcıların 32 gün sonunda elde edeceği aylık net kazançlar ve vade sonu tutarlarıyla öne çıkan teklifler:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 152.229,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.152.229,87 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 147.045,83 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.045,83 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 151.313,36 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.313,36 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 162.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 5.162.739,73 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 143.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.143.210,96 TL
Akbank (Serbest Plus)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 160.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 5.160.931,51 TL
Akbank (Vadeli TL)
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 160.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 5.160.931,51 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 159.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 5.159.123,29 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL