5 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler
5 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanıyor? Bankaların faiz oranları ve getiri tabloları açıklandı. İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 152.229,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.152.229,87 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 176.259,61 TL
Vade Sonu Tutar: 5.176.259,61 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 154.657,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.154.657,21 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 142.277,65 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.277,65 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 161.600,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.161.600,76 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 137.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.641,64 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL
GetirFinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 147.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.731,51 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 153.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 5.153.698,63 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL