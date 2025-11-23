5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)
Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 23 Kasım 2025 itibarıyla güncellendi. 1 milyon ve 5 milyon TL’nin bir aylık net kazanç tutarları yeni oranlara göre yeniden hesaplandı.
Akbank – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 31.574,49 TL
Vade sonu tutar: 1.031.574,49 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 28.741,08 TL
Vade sonu tutar: 1.028.741,08 TL
İş Bankası – Standart Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 28.569,86 TL
Vade sonu tutar: 1.028.569,86 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 29.458,57 TL
Vade sonu tutar: 1.029.458,57 TL
ON Plus – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 29.098,37 TL
Vade sonu tutar: 1.029.098,37 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 28.741,08 TL
Vade sonu tutar: 1.028.741,08 TL
Cepte TEB – Marifetli Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 30.602,11 TL
Vade sonu tutar: 1.030.602,11 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 33.066,33 TL
Vade sonu tutar: 1.033.066,33 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
Vade sonu tutar: 1.030.016,44 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
Vade sonu tutar: 1.030.016,44 TL
Ziraat Bankası – Standart Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
Vade sonu tutar: 1.030.016,44 TL
5 milyon TL için güncel aylık kazançlar
TEB – Marifetli Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 147.971,85 TL
Vade sonu tutar: 5.147.971,85 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 148.777,38 TL
Vade sonu tutar: 5.148.777,38 TL
İş Bankası – Standart Vadeli Hesap
Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 142.849,32 TL
Vade sonu tutar: 5.142.849,32 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 148.938,45 TL
Vade sonu tutar: 5.148.938,45 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 168.796,76 TL
Vade sonu tutar: 5.168.796,76 TL
Cepte TEB – Marifetli Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 147.971,85 TL
Vade sonu tutar: 5.147.971,85 TL
Odea Bank – Oksijen Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 140.689,38 TL
Vade sonu tutar: 5.140.689,38 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 165.331,67 TL
Vade sonu tutar: 5.165.331,67 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz oranı: %43,75
Net kazanç: 139.232,88 TL
Vade sonu tutar: 5.139.232,88 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 150.082,19 TL
Vade sonu tutar: 5.150.082,19 TL
Garanti – E-Vadeli Hesap
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 150.082,19 TL
Vade sonu tutar: 5.150.082,19 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 150.082,19 TL
Vade sonu tutar: 5.150.082,19 TL