5 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7,65 TL zam bekleniyor. İstanbul'da fiyatlar 85 TL'yi aşacak.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
5 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 1

Motorine zam yolda! 5 Nisan Pazar: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece itibarıyla motorin grubunda gerçekleşmesi beklenen fiyat güncellemesi, maliyet kalemlerinde belirgin bir artışı işaret ediyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve makroekonomik değişkenler, pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Enerji piyasası verilerine göre, motorin grubunda yaklaşık 7,65 TL tutarında bir fiyat artışı öngörülüyor.

Söz konusu güncellemenin yürürlüğe girmesi durumunda, büyükşehirlerdeki birim fiyatların şu seviyelere ulaşması analiz ediliyor:

İstanbul: 85,00 TL bandı
Ankara: 86,25 TL
İzmir: 86,52 TL

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 62,60 TL, Motorin 77,47 TL, LPG 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 62,45 TL, Motorin 77,32 TL, LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 63,57 TL, Motorin 78,60 TL, LPG 34,87 TL

İzmir: Benzin 63,85 TL, Motorin 78,87 TL, LPG 34,79 TL

