banner1002
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
'Terörden arananlar listesine' eklendiler
'Terörden arananlar listesine' eklendiler
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem

5 Şubat 2019 dolar euro-avro ne kadar kaç para

Dolar/TL 5.18'e kadar geriledi. Dün 5.21 - 5.24 bandında dalgalanan kur yeni günde 5.20'nin altına geriledi

5 Şubat 2019 dolar euro-avro ne kadar kaç para

Haftaya 5.22 seviyelerinde başlayan, dün beklentiye yakın gerçekleşen Ocak ayı enflasyon verisi sonrası 5.24'ü test etti. 

Bu sabah 5.21'de yatay seyreden kur daha sonra 5.20'nin altına geriledi ve 5.1832'yi test etti. Euro/TL  %0.6 düşüşle 5.92'de.

Ocak ayında enflasyon %1.06 artarken yıllık bazda %20.35 olmuştu.  

Ekonomist Güldem Atabay Bloomberg HT'ye enflasyonla mücadelede çok daha zor bir döneme girildiğini söyledi. Atabay "Enflasyonun yüzde 20'den aşağı dönmesi için Lira'nın ya çok değer kazanması gerekiyor -ki bu mevcut şartlarda çok kolay görünmüyor.- ya da çok gerçekçi politikalar gerekiyor. Bundan sonra Türk halkının TL'den dolar mevduata geçtiği ortamda gerçekçi politikalarla enflasyonda kalıcı düşüş mümkün olacak." şeklinde yorum yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar kaç para #dolar ne kadar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.