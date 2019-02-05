Dolar/TL 5.18'e kadar geriledi. Dün 5.21 - 5.24 bandında dalgalanan kur yeni günde 5.20'nin altına geriledi

Haftaya 5.22 seviyelerinde başlayan, dün beklentiye yakın gerçekleşen Ocak ayı enflasyon verisi sonrası 5.24'ü test etti.



Bu sabah 5.21'de yatay seyreden kur daha sonra 5.20'nin altına geriledi ve 5.1832'yi test etti. Euro/TL %0.6 düşüşle 5.92'de.



Ocak ayında enflasyon %1.06 artarken yıllık bazda %20.35 olmuştu.



Ekonomist Güldem Atabay Bloomberg HT'ye enflasyonla mücadelede çok daha zor bir döneme girildiğini söyledi. Atabay "Enflasyonun yüzde 20'den aşağı dönmesi için Lira'nın ya çok değer kazanması gerekiyor -ki bu mevcut şartlarda çok kolay görünmüyor.- ya da çok gerçekçi politikalar gerekiyor. Bundan sonra Türk halkının TL'den dolar mevduata geçtiği ortamda gerçekçi politikalarla enflasyonda kalıcı düşüş mümkün olacak." şeklinde yorum yaptı.



ulusal.com.tr