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5 Temmuz 2019 Cuma dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar

Dolar kuru nisan ayından bu yana ilk kez 5 lira 60 kuruşun altına indi. Dolardaki düşüşü avro da izliyor. Avro, 6 lira 33 kuruş seviyesinde seyrediyor.

5 Temmuz 2019 Cuma dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar

5 lira 61 kuruş seviyesinde dalgalanan dolar kurundaki düşüş devam ediyor.

Dolar kuru, Amerika piyasalarının kapalı olduğu dün itibarıyla nisan ayından bu yana ilk kez 5 lira 60 kuruşun altına indi.

Kur, Erdoğan - Trump görüşmesinin ardından pozitif seyrini sürdürüyor. Avro kurunda da aşağı yönlü hareket devam ediyor. 

Haftanın son iş gününde avro 6 lira 33 kuruş düzeyinde seyrediyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar
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