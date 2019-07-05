5 Temmuz 2019 Cuma dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar

Dolar kuru nisan ayından bu yana ilk kez 5 lira 60 kuruşun altına indi. Dolardaki düşüşü avro da izliyor. Avro, 6 lira 33 kuruş seviyesinde seyrediyor.

5 lira 61 kuruş seviyesinde dalgalanan dolar kurundaki düşüş devam ediyor.



Dolar kuru, Amerika piyasalarının kapalı olduğu dün itibarıyla nisan ayından bu yana ilk kez 5 lira 60 kuruşun altına indi.



Kur, Erdoğan - Trump görüşmesinin ardından pozitif seyrini sürdürüyor. Avro kurunda da aşağı yönlü hareket devam ediyor.



Haftanın son iş gününde avro 6 lira 33 kuruş düzeyinde seyrediyor.



ulusal.com.tr