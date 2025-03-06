5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!
Mart ayının başlamasıyla birlikte emlak ve kira gelir vergisi beyanname dönemi de başladı. Emlak sahipleri ve kiracılar, taksit ödemelerini ve beyanname verme işlemlerini gerçekleştirecek.
Mart ayının başlamasıyla birlikte emlak ve kira gelir vergisi beyanname dönemi de başladı. Emlak sahipleri ve kiracılar, taksit ödemelerini ve beyanname verme işlemlerini gerçekleştirecek. Ancak emekli olanlar, belirli şartları sağladıkları takdirde bu vergilerden muaf olabiliyor.
Peki, emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için gereken şartlar nelerdir? 5 yıl geriye dönük ödemeler nasıl alınabilir? İşte detaylar...
Vergi dönemi başlıyor: Beyanname ve taksit ödemeleri yapılacak
Emekliler, bu yıl Mart ayında başlayan vergi döneminde, emlak vergisi ve kira gelir vergisi işlemlerini yerine getirmek zorunda. Emlak vergisinin ilk taksiti, Mayıs ayı sonuna kadar ödenebilecekken, kira geliri vergisinin ödemeleri 2 Nisan’a kadar yapılması gereken beyanname ile birlikte yapılacak.
Emekliler hangi vergilerden muaf oluyor?
Emekli olanlar, tek konutları için emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi ödemelerden muaf tutuluyor. Ancak, 2024 yılı itibarıyla 33 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi beyanname vermek zorunda.
Eğer kirada oturuyorlar ve kira geliri elde etmiyorlarsa, vergi ödemeleri söz konusu olmuyor.
Emlak vergisi ödemeyen emekliler kimlerdir?
2024 yılında emekli olanlar, emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor. Yani, 2024’te emekli olanlar bu yıl emlak vergisi ödemezken, 2026'dan itibaren emlak vergisi ödemeye başlayacaklar.
Emlak vergisi muafiyeti için gereken şartlar
Emeklinin Türkiye sınırları içinde 200 metrekareden küçük tek bir konutunun olması, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için gereklidir. Eğer bu konut, sadece yazlık ya da yayla evi olarak kullanılıyorsa, muafiyet kapsamına girmez. Ayrıca, emeklinin çalışmaması da şart.
Emekli, evini kiraya vermişse ne yapacak?
Emekli, tek konutunu kiraya verir ve başka bir konutta kirada oturuyorsa, 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebilir. Bu durumda, ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi ödeyebilir.
Geriye dönük ödemeler nasıl alınır?
Emekliler, 5 yıl geriye dönük olarak ödedikleri emlak vergilerini, belediyeye başvuruda bulunarak geri alabilirler. Bunun için belediyeye dilekçe ile başvurmak yeterlidir.
Beyannameler nasıl verilecek?
2024 yılı kira geliri elde eden konut ya da iş yeri sahipleri, 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Kira gelirinden 33 bin TL'yi aşanlar vergi ödeyecek, alt sınırda kalanlar ise beyanname vermeyecek.
Vergi ödemeleri ve cezalar
Gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergi, 2025’in Nisan ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenebilecek. Beyannamelerini süresinde vermeyenlere özel usulsüzlük cezası uygulanacak.