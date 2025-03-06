5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!

Emlak vergisi muafiyeti için gereken şartlar

Emeklinin Türkiye sınırları içinde 200 metrekareden küçük tek bir konutunun olması, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için gereklidir. Eğer bu konut, sadece yazlık ya da yayla evi olarak kullanılıyorsa, muafiyet kapsamına girmez. Ayrıca, emeklinin çalışmaması da şart.