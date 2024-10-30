50 KPSS puanı ile memur alımı

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı duyurdu. 50 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. Belediye, bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere alım yapacak.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
50 KPSS puanı ile memur alımı
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Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 50 KPSS puanı ile memur alımı hangi gün yapılacak? Başvuru şartları yayımlandı. Adaylar başvurularını 04/11/2024-06/11/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Hacıabdullah Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet  Caddesi no:33 Merkez/ NİĞDE adresindeki Hacıabdullah Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilir.

50 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI

50 KPSS puanı ile memur alımı - Resim : 1

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı'na yapılacak memur alımı ayrıntıları şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

memur Niğde
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