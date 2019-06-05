Türkiye'deki altın mevduatları, ilk çeyrekte geçen yıla göre iki katına çıkarak 50 milyar liraya çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa altın yatırımında ilk sırada yer alan kentler oldu. Tunceli, Hakkari, Siirt başta olmak üzere Türkiye'nin doğusunda yer alan kentlerdeki yükseliş dikkat çekti.

Ekonomik bunalım rüzgarlarından kaçmaya çalışanlar en güvenikleri limana çekildi. Altına yatırım yapmaya başladı.



Son verilere göre Türkiye, 50 milyar lirayı altına yatırdı. Altın mevduatları, ilk çeyrekte geçen yılın ocak-mart dönemine göre iki katına çıkarak 50 milyar liraya dayandı. Geçen yıl bu rakam 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyindeydi.



Üstelik 2018'in aynı dönemine kıyasla 81 ilin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.



Mevduat artışı en çok Türkiye'nin doğu illerinde oldu. Tunceli, Hakkari, Siirt, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Iğdır, Ardahan, Mardin ve Ağrı'da yaşanan artış dikkat çekici.



Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip iller 15,5 milyar lirayla İstanbul, 5 milyar lirayla Ankara ve 2,7 milyar lirayla İzmir, 1,8 milyon lirayla Bursa şeklinde sıralandı. Dört ilin toplan mevduatı, 25 milyar 7 milyon 708 bin lira.



Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 33 milyon 475 bin lirayla Bayburt, 37 milyon 517 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 845 bin lirayla da Iğdır izledi.



Talebin artması ile altının gram fiyatı 246,40 liraya yükseldi. Gram altın: 246,34 tl’den alınırken, 246,40 tl’den satılıyor. çeyrek altın 406,76 lira, yarım altın 813,52 lira, cumhuriyet altını .663,00 tl’den satılıyor.







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