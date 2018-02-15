TÜRSAB Hepimizin Platformu Kurucu Başkanı ve TÜRSAB 23. Dönem Başkan Adayı Çakmak, "50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri için yola çıktık.” dedi.

TÜRSAB Hepimizin Platformu Kurucu Başkanı ve TÜRSAB 23. Dönem Başkan Adayı Emin Çakmak, “Biz milli turizm kanunumuz, ulusal seyahat sigortamız, global seyahat portalımız ve tur operatörlerimiz ile 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri için yola çıktık.” dedi.



Çakmak, TÜRSAB Hepimizin Platformu’nun hedefleri, projeleri ve başkan adaylığı hakkında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 25 Şubat’ta TÜRSAB’ın 23. Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceğini anımsatarak, 2 Aralık 2017’de seçimin ertelemesinden sonra yol arkadaşlarıyla birlikte mücadeleye devam kararı aldıklarını bildirdi.



70 günlük bir süreçte 81 il 89 ilçe ziyaretiyle 101 ortak akıl toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

“3 bini aşkın delege meslektaşımızla bir araya geldik. Birliğimiz ve turizm sektörümüzün gidişatı hakkında istişarelerde bulunduk. Sorun ve sıkıntılarımızı yeniden tespit ettik. Ana hedefimizi güncelledik. 2015 yılında 154 projemiz vardı, bu projeleri günümüzün şartlarına göre güncelleyerek seçim taahhüdümüz olarak ilanımızı yaptık. 11 Ocak 2018’e kadar 37 ortak akıl toplantısı gerçekleştirdik ve arkadaşlarımızla bu toplantıların değerlendirmesini yaptıktan sonra yeniden TÜRSAB Başkanlığına aday olmaya karar verdik. Ana sebebimiz meslektaşlarımızı ve sektörümüzü sahipsiz bırakmamak, son gelişen olaylara duyarsız ve seyirci kalmamak.”

“Türkiye’nin geleceği turizm ve turizmcilerde”

Çakmak, Türkiye’nin cari açık sorununa dikkati çekerek, Türkiye’nin geleceğinin turizm ve turizmcilerde olduğunu dile getirdi.

Turizmin 60’a yakın sektörü fiilen etkilediğini ve dinamik kıldığını aktaran Çakmak, “Sektör temsilcileri ve TÜRSAB olarak görevimiz ülkemizin yüksek katma değer getirileri olan alternatif turizm çeşitliğimizi uluslararası arenada en iyi şekilde tanıtmak, satmak ve bu segmentlerden ülkemize yüksek getiriler sağlamaktır.” diye konuştu.



Çakmak, sektörün seyahat acenteleri, oteller, rehberler, turizm taşımacıları, hava taşımacıları ve deniz taşımacıları olmak üzere 6 paydaştan oluştuğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Sektör paydaşlarımızın arasındaki diyalog ve iş birliği kopuk durumda. Bunun başlıca sebepleri milli, ulusal bir turizm kanunumuzun olmamasından kaynaklanıyor. Düşünün ki bir sektörde iki paydaşın iki kanunu var ve bunlar birbiriyle çelişiyor. Turist rehberleri ve seyahat acenteleri kanundaki yönetmelikler nedeniyle şu anda birbiriyle mahkemelik olan sektör durumundayız. Ana hedefimiz paydaşlarımızla dava, kavga konusu asla istemiyoruz. Yol arkadaşlarımızla birlikte sosyal sorumluluk, gönüllülük esası anlayışıyla sandıktan çıktığımızda dağınık sektörümüzü ulusal turizm kanunda toparlanmasını hedefliyoruz. İkinci olarak milli ve ulusal seyahat sigortasını hayata geçirilmesini sağlayacağız. Altyapı çalışmalarını ve ilgili görüşmeleri yaptık. Böylelikle bize konulan gizli ambargoları bertaraf etmiş olacağız.”

Türkiye’nin 81 ilini gezdiğini ancak hiçbir ilin turizm portalının bulunmadığını vurgulayan Çakmak, “Dünya artık cebimize girmiş durumda. Bunu mevcut yönetime eleştiri olarak değil bir özeleştiri olarak kabul edin. Devletimiz e-devlet oldu, TÜRSAB’ımız hala e-TÜRSAB olamadı. Göreve geldiğimizde en önemli hedefimiz e-TÜRSAB olmak. 10 bin 600 üyemize eşit mesafede ve eşit zamanla hizmet sunmak. Dijital TÜRSAB’ın altında yatan en önemli hedef de milli seyahat portalını hayata geçirmek. Bu portalımızın yazılımları tamamlanmış, hazır konumda bulunuyor. Göreve gelirsek bu yıl sonuna kadar hazırlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Çakmak, milli seyahat portalıyla 45 alternatif ürününü dünyadaki alıcılarıyla buluşturup Türkiye’ye 2023 yıllarında 50 milyon turist 100 milyar dolar getiri hedeflediklerini aktararak, “Biz milli turizm kanunumuz, ulusal seyahat sigortamız, global seyahat portalımız ve tur operatörlerimiz ile 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri için yola çıktık. Hedefimiz turist başına ortalama gelir hedefimizi 650 dolarlardan 2 bin dolarlara yükseltmek. Bunu da başarabilmek için önümüzde kısa bir süre var.” değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir partinin de üyesi olmadığına değinen Çakmak, “Bizim siyasetimiz turizm ve TÜRSAB.” dedi.



“Kişi başı 30 dolar verilmek üzere teşvik edilmesini sağlamalarını istiyoruz”

Çakmak, yakıt teşvikinin 6 bin dolardan 9 bin dolara çıkarılmasının konuşulduğunu ifade ederek, “5,6 veya 10 tur operatörüne verilen bu teşvikin aslında 1 turist bile ülkemize getiren küçük ve orta ölçekli acentelere de kişi başı teşvik uygulamalarına geçmeleri ülkemizin milli menfaatine olacaktır. Devlet büyüklerimizin bu konuyu yeniden gözden geçirip, 6 bin dolar veya 9 bin dolarlık teşvikleri kişi başı 30 dolar verilmek üzere teşvik edilmesini sağlamalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Uluslararası global tur operatörlerinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çakmak, en az 100-150 tane milli tur operatörünün olması gerektiğini söyledi.

Çakmak, Türkiye’yi politikacılar kadar gezdiklerini, 55 bin kilometre yol kat ettiklerini belirterek, 1 üyenin bulunduğu yerlere kadar gittiklerini dile getirdi.

Yol arkadaşlarıyla istişare ederek daha önce 2 dönem aday olduklarını, bu dönem ile ilgili de başta aday olmama kararı aldıklarını anlatan Çakmak, şunları söyledi:

“Mevcut diğer adaylara yol açtık. Muhalefette olan adaylarımızı destekleme kararı da verdik. Gördük ki zihniyette değişiklik yok. 2 Aralık’a geldik, halen adayların listeleri yoktu. Değişimden bahsediyorsanız ekiple bunu ortaya koymanız lazım. Hedeflere baktık dar çerçevede belirlenmiş projelerdi. Karşılıklı birbirlerine olan hitapları bizleri derinden üzdü. Biz böyle bir muhalefete, destek açıklamamıştık. Birleşen, kucaklayan, tüm üyesine eşit davranacak, mevcut yönetime de yaptığı hizmetlerden dolayı saygı duyacak, aralarında her ne yaşanırsa yaşansın bunu sektöre yansıtmayacak bir muhalefet beklerdik. Ama gördük ki şahsi ihtiraslar öne çıktı. Mevcut yönetim bu sataşmaları ve gelişmeleri bahane ederek 2 Aralık seçimlerini erteledi. Biz 2 dönem aday olduk, bizde hiç böyle şeyler yaşanmadı.”



“(Booking.com) Bununla mücadele mahkemede olmaz”

Bir gazetecinin, TÜRSAB ile Booking.com arasındaki gelişmelere ilişkin soru üzerine Çakmak, “Bununla mücadele mahkemede olmaz. Bununla mücadelenin yolu aynı teknolojik altyapıyı sağlayıp karşılıklı ürününüzü aynı platformlarda eşit şekilde rekabet etmekten geçer. Milli seyahat portalımız bundan geçiyor.” yanıtını verdi.

“2 Aralık’taki seçim güvenlik gerekçesiyle ertelendi, bu seçim için de böyle bir şey olabilir mi?” şeklindeki soru üzerine Çakmak, ertelemenin söz konusu olmadığını belirterek, daha önce 22 genel kurul yapıldığını ve sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Çakmak, söz konusu seçime ilişkin, “Hiçbir aday arkadaşımızın veya mevcut yönetimin listesi olacak mı? Belli değil. Üyelerinize önce saygı duyacaksınız, kadrolarınızı meslektaşlarınıza açacaksınız. Son gün açıklanacak listeyle insanlar nasıl değerlendirsin? Çok adaylılığı da yanlış değerlendirmememiz lazım. Bu sektörümüzde demokrasinin olduğunu gösterdi. Seçmen tercihine saygı duyacaksınız.” dedi.



Seçim, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.