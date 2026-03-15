50 yıl sonra dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye kaçıncı?
Goldman Sachs’ın yayımladığı 2075 GSYİH projeksiyonuna göre, küresel ekonomik güç dengelerinde köklü bir değişim yaşanacak.
Çin’in zirveye yerleşeceği raporda, gelişmekte olan ekonomilerin "devler ligine" yükselmesi öngörülürken Türkiye’nin gelecekteki konumu dikkat çekici bir başlık olarak öne çıkıyor.
Yatırım bankası Goldman Sachs tarafından; iş gücü büyümesi, yatırım oranları ve verimlilik artışı gibi temel ekonomik göstergeler baz alınarak hazırlanan "2075 GSYİH Projeksiyonu" raporu yayımlandı.
Rapor, önümüzdeki 50 yıl içinde dünya ekonomisinin çehresinin tamamen değişeceğini ortaya koyuyor.
20) TÜRKİYE ($5.2 TRİLYON)
19) KANADA ($5.2 TRİLYON)
18) SUUDİ ARABİSTAN ($6.1 TRİLYON)
17) ETİYOPYA ($6.2 TRİLYON)
16) BANGLADEŞ ($6.3 TRİLYON)
15) FRANSA ($6.5 TRİLYON)
14) FİLİPİNLER ($6.6 TRİLYON)
13) RUSYA ($6.9 TRİLYON)
12) JAPONYA ($7.5 TRİLYON)
11) İNGİLTERE ($7.6 TRİLYON)
10) MEKSİKA ($7.6 TRİLYON)
9) ALMANYA ($8.1 TRİLYON)
8) BREZİLYA ($8.7 TRİLYON)
7) MISIR ($10.4 TRİLYON)
6) PAKİSTAN ($12.3 TRİLYON)
5) NİJERYA ($13.1 TRİLYON)
4) ENDONEZYA ($13.7 TRİLYON)
3) ABD ($51.5 TRİLYON)
2) HİNDİSTAN ($52.5 TRİLYON)
1) ÇİN ($57 TRİLYON)
Raporda çizilen bu tablo, önümüzdeki yarım asırda ekonomik hiyerarşinin yeniden inşa edileceğini ve Türkiye gibi stratejik oyuncuların bu yeni düzende belirleyici roller üstleneceğini öngörüyor.