500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı: Kimler öncelikli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldığını duyurdu. Proje, gençler, şehit ve gazi yakınları ile 3 çocuklu ailelere öncelik verilecek şekilde tasarlandı. Erdoğan, 29 Eylül’deki Kabine Toplantısı’nda kararın uygulanacağını açıkladı.
umhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez kiralık konut uygulamasına geçileceğini belirterek, TOKİ aracılığıyla sosyal konutların bir kısmının uygun şartlarla kiralanacağını söyledi. Amaç, dar gelirli aileleri rahatlatmak.
500 BİN KONUT, ÖNCELİKLER BELİRLİ
Proje kapsamında yaklaşık 500 bin konut inşa edilecek. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlar, gençler, 3 çocuklu aileler ve şehit-gazi yakınları öncelikli olacak.
240 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
BAKAN KURUM: DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili olarak, 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını belirtti. Deprem bölgesine ek kontenjan ayrılacağını ve gençler ile en az 3 çocuklu ailelere avantaj sağlanacağını ifade etti.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Konutların illere göre hangi bölgelerde inşa edileceği ve adetleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru bedeli ödenerek proje kapsamında kura sistemiyle hak sahipleri belirlenecek. Peşinat yatırılacak banka ve başvuru şartları da ilan edilecek.
İSTANBUL’DA KİRALIK SOSYAL KONUT ÖNCELİKLİ
Bakan Kurum, İstanbul’da ayrı olarak kiralık sosyal konut yapılacağını belirterek, Anadolu ve Avrupa yakasında kentsel dönüşüme katkı sağlanacağını ve kira artışlarını dengelemeyi hedeflediklerini söyledi.