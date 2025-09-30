500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı: Kimler öncelikli?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.