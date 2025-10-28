500 bin TL konut kredisi çekenler şaşkına döndü! 10 yılda geri ödemesi dudak uçuklattı
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredilerinde yeni tablo ortaya çıktı. 500 bin TL’lik kredi çeken bir vatandaş, 120 ay vadede 2,6 milyon TL’ye kadar geri ödeme yapıyor. Bankalar arasındaki faiz farkı 1 milyondan fazla olunca, en uygun konut kredisi arayışı yeniden başladı.
Konut kredilerinde faiz oranları yeniden tırmanışa geçti.
İşte 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık geri ödemesi
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 14.256,23 TL
Toplam Ödeme: 1.730.247 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.037 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.845 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.176.466 TL
QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL
VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL