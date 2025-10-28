500 bin TL konut kredisi çekenler şaşkına döndü! 10 yılda geri ödemesi dudak uçuklattı

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredilerinde yeni tablo ortaya çıktı. 500 bin TL’lik kredi çeken bir vatandaş, 120 ay vadede 2,6 milyon TL’ye kadar geri ödeme yapıyor. Bankalar arasındaki faiz farkı 1 milyondan fazla olunca, en uygun konut kredisi arayışı yeniden başladı.

Konut kredilerinde faiz oranları yeniden tırmanışa geçti.

İşte 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık geri ödemesi

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 14.256,23 TL
Toplam Ödeme: 1.730.247 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL

İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.037 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.845 TL

ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.176.466 TL

QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL

VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL

TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL

