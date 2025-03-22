500 bin TL kredi çekerseniz aylık ne kadar ödersiniz? İşte bankaların güncel faiz oranları
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının ardından bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi aylık ne kadar ödeyecek? İşte en düşük faiz oranına sahip bankalar ve toplam geri ödeme tutarları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ardışık faiz indirimleri, bankacılık sektörünü de hareketlendirdi. Bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelleyerek yeni kampanyalar duyurmaya başladı.
Özellikle yüksek miktarda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en düşük faiz oranı sunan bankaları araştırıyor.
Peki, 500 bin TL ihtiyaç kredisi çeken biri, 12 ay vadede ne kadar geri ödeme yapacak? Hangi banka en düşük faiz oranını sunuyor?
22 Mart itibariyle 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi banka banka şöyle şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 4,43
Toplam Ödeme 709.112 TL
Aylık Taksit 58.853 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,3
Toplam Ödeme 702.539 TL
Aylık Taksit 58.305 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 677.043 TL
Aylık Taksit 56.181 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 712.156 TL
Aylık Taksit 59.107 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 712.156 TL
Aylık Taksit 59.107 TL