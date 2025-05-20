500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu

500 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için bankaların geri ödeme planları ve faiz oranları belli oldu. 12 ay vadeli kredi seçeneklerinde, aylık ödeme tutarları banka banka açıklandı. En uygun faiz oranı hangi bankada? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 1

Eğitimden sağlığa, seyahatten günlük ihtiyaçlara kadar birçok alanda nakdi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. 

1 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 2

12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları ve faiz oranları netleşti.

Bankaların sunduğu kredi faiz oranları, ödeme planları ve aylık taksit tutarları değişiklik gösterebiliyor. 

2 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 3

İşte banka banka 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları:

3 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 4

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %5,64

 Toplam Faiz: 268.833,50 TL
 Aylık Taksit: 64.069,45 TL

Toplam Ödeme:771.708,40 TL

4 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 5

DenizBank

Faiz Oranı:  %3,99

 Toplam Faiz: 184.110,68 TL
 Aylık Taksit: 57.009,23 TL

Toplam Ödeme:686.985,76 TL

5 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 6

EnPara

Faiz Oranı: %4,69

 Toplam Faiz:  219.472,86 TL

 Aylık Taksit:59.956,07 TL

Toplam Ödeme: 719.472,84 TL

6 7
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu - Resim: 7

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %4,70 

Toplam Faiz : 219.984,31 TL

 Aylık Taksit: 59.998,69 TL

Toplam Ödeme: 722.859,28 TL

7 7