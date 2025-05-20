500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! En avantajlı bankalar belli oldu
500 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için bankaların geri ödeme planları ve faiz oranları belli oldu. 12 ay vadeli kredi seçeneklerinde, aylık ödeme tutarları banka banka açıklandı. En uygun faiz oranı hangi bankada? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar...
Eğitimden sağlığa, seyahatten günlük ihtiyaçlara kadar birçok alanda nakdi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.
12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları ve faiz oranları netleşti.
Bankaların sunduğu kredi faiz oranları, ödeme planları ve aylık taksit tutarları değişiklik gösterebiliyor.
İşte banka banka 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,64
Toplam Faiz: 268.833,50 TL
Aylık Taksit: 64.069,45 TL
Toplam Ödeme:771.708,40 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Faiz: 184.110,68 TL
Aylık Taksit: 57.009,23 TL
Toplam Ödeme:686.985,76 TL
EnPara
Faiz Oranı: %4,69
Toplam Faiz: 219.472,86 TL
Aylık Taksit:59.956,07 TL
Toplam Ödeme: 719.472,84 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %4,70
Toplam Faiz : 219.984,31 TL
Aylık Taksit: 59.998,69 TL
Toplam Ödeme: 722.859,28 TL