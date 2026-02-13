500 bin TL kredi çeksem ayda kaç TL öderim? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama

Nakit sıkışıklığı yaşayan ve acil ödemeleri için bankaların kapısını çalan vatandaşlar, yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. 500.000 TL gibi yüksek limitli bir kredinin 12 aylık geri ödemesinde ortaya çıkan tablo dudak uçuklattı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Ekonomik dalgalanmalar ve alım gücündeki değişimler, vatandaşları toplu nakit ihtiyaçları için kredilere yönlendiriyor. Ancak Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları nedeniyle ihtiyaç kredisi faiz oranları zirveye yakın seyrediyor.

Araba yenilemek, ev tadilatı yapmak ya da borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için 500.000 TL'lik kredinin maliyet tablosu netleşti.

İşte bankalar ve 500.000 TL 12 ay vadeli kredi için güncel ödeme tabloları:

getirfinans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 661.890,52 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 54.541,77 TL
Toplam Ödeme: 657.001,24 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 662.265,52 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 659.390,52 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 55.440,16 TL
Toplam Ödeme: 668.156,92 TL

QNB
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 55.563,24 TL
Toplam Ödeme: 669.633,88 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 55.727,56 TL
Toplam Ödeme: 671.230,72 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 55.974,49 TL
Toplam Ödeme: 674.568,88 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 676.668,16 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 56.428,61 TL
Toplam Ödeme: 680.018,32 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 54.663,84 TL
Toplam Ödeme: 658.841,08 TL

