500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu
Bankaların konut kredilerinin geri ödemelerinde meydana gelen düşüş vatandaşları maliyeti daha düşük olan konut kredilerini kullanmaya yöneltti. Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararıyla birlikte bankalar da 500 bin ve 1 milyon liralık konut kredilerinin geri ödeme faizini düşürdü...
Türkiye'deki en büyük 15 bankası, 500 bin TL'ye varan konut kredilerinin geri ödeme planlarını güncelledi. Konut sahibi olma hayalleri kuran vatandaşların gündemine giren kredi fırsatlarının, aylık geri ödeme oranları da duyuruldu.
Orta gelir düzeyin sahip vatandaşlar için duyurulan kredi kampanyalarına başvurmak isteyenler aylık gelirlerine en uygun olacak krediyi bulmaya çalışıyor. Özellikle kamu bankaları; Ziraat Bankası ve Halkbank'ın sağladığı konut kredileri geri ödeme miktarları incelendiğinde diğer bankalardan daha düşük faiz oranlarına sahip.
EKİM AYI BANKALARIN KREDİ KAMPANYALARI
Türkiye'deki 15 bankanın verdikleri kredi miktarları ve geri ödeme taksitleri şu şekilde...
AKBANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 2,89
Toplam ödeme: 1 milyon 809 bin 832 TL
ALBARAKA
Kredi tutarı: 500 bin TL
Kar payı oranı: Yüzde 3,00
Toplam ödeme: 1 milyon 867 bin 455 TL
İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,15
Toplam ödeme: 1 milyon 954 bin 918 TL
ING BANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,19
Toplam ödeme: 1 milyon 971 bin 866 TL
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,03
Toplam ödeme: 1 milyon 887 bin 317 TL
VAKIF KATILIM
Kredi tutarı: 500 bin TL
Kâr payı oranı: Yüzde 3,04
Toplam ödeme: 1 milyon 887 bin 973 TL
KUVEYT TÜRK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Kar payı oranı: Yüzde 3,09
Toplam ödeme: 1 milyon 915 bin 329 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kredi tutarı: 500 bin TL
Kar payı oranı: Yüzde 3,25
Toplam ödeme: 2 milyon 2 bin 482 TL
ALTERNATİF BANK
Kredi Tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 2,97
Toplam ödeme: 1 milyon 847 bin 599 TL
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Toplam ödeme: 1 milyon 913 bin 252 TL
VAKIFBANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,30
Toplam ödeme: 2 milyon 34 bin 571 TL
HALKBANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,40
Toplam ödeme: 2 milyon 92 bin 652 TL
TEB
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,75
Toplam ödeme: 2 milyon 291 bin 490 TL
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,93
Toplam ödeme: 2 milyon 394 bin 816 TL
DENİZBANK
Kredi tutarı: 500 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 4,21
Toplam ödeme: 2 milyon 553 bin 505 TL