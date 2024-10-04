500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu

Bankaların konut kredilerinin geri ödemelerinde meydana gelen düşüş vatandaşları maliyeti daha düşük olan konut kredilerini kullanmaya yöneltti. Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararıyla birlikte bankalar da 500 bin ve 1 milyon liralık konut kredilerinin geri ödeme faizini düşürdü...

Mert Sagit Mert Sagit
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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 1

Türkiye'deki en büyük 15 bankası, 500 bin TL'ye varan konut kredilerinin geri ödeme planlarını güncelledi. Konut sahibi olma hayalleri kuran vatandaşların gündemine giren kredi fırsatlarının, aylık geri ödeme oranları da duyuruldu.

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 2

Orta gelir düzeyin sahip vatandaşlar için duyurulan kredi kampanyalarına başvurmak isteyenler aylık gelirlerine en uygun olacak krediyi bulmaya çalışıyor. Özellikle kamu bankaları; Ziraat Bankası ve Halkbank'ın sağladığı konut kredileri geri ödeme miktarları incelendiğinde diğer bankalardan daha düşük faiz oranlarına sahip.

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 3

EKİM AYI BANKALARIN KREDİ KAMPANYALARI

Türkiye'deki 15 bankanın verdikleri kredi miktarları ve geri ödeme taksitleri şu şekilde...

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 4

AKBANK

Kredi tutarı: 500 bin TL


Faiz oranı: Yüzde 2,89

Toplam ödeme: 1 milyon 809 bin 832 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 5

ALBARAKA

Kredi tutarı: 500 bin TL

Kar payı oranı: Yüzde 3,00

Toplam ödeme: 1 milyon 867 bin 455 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 6

İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,15

Toplam ödeme: 1 milyon 954 bin 918 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 7

ING BANK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,19

Toplam ödeme: 1 milyon 971 bin 866 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 8

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,03

Toplam ödeme: 1 milyon 887 bin 317 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 9

VAKIF KATILIM

Kredi tutarı: 500 bin TL

Kâr payı oranı: Yüzde 3,04

Toplam ödeme: 1 milyon 887 bin 973 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 10

KUVEYT TÜRK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Kar payı oranı: Yüzde 3,09

Toplam ödeme: 1 milyon 915 bin 329 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kredi tutarı: 500 bin TL

Kar payı oranı: Yüzde 3,25

Toplam ödeme: 2 milyon 2 bin 482 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 12

ALTERNATİF BANK

Kredi Tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 2,97

Toplam ödeme: 1 milyon 847 bin 599 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 13

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,09

Toplam ödeme: 1 milyon 913 bin 252 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 14

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,30

Toplam ödeme: 2 milyon 34 bin 571 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 15

HALKBANK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,40

Toplam ödeme: 2 milyon 92 bin 652 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 16

TEB

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,75

Toplam ödeme: 2 milyon 291 bin 490 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 17

QNB FİNANSBANK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 3,93

Toplam ödeme: 2 milyon 394 bin 816 TL

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500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu - Resim: 18

DENİZBANK

Kredi tutarı: 500 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 4,21

Toplam ödeme: 2 milyon 553 bin 505 TL

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