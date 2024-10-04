500 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarları belli oldu

Orta gelir düzeyin sahip vatandaşlar için duyurulan kredi kampanyalarına başvurmak isteyenler aylık gelirlerine en uygun olacak krediyi bulmaya çalışıyor. Özellikle kamu bankaları; Ziraat Bankası ve Halkbank'ın sağladığı konut kredileri geri ödeme miktarları incelendiğinde diğer bankalardan daha düşük faiz oranlarına sahip.